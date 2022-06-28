28.06.2022
На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон
28.06.2022
Челябинский театр оперы и балета подвел итоги 66-го сезона
28.06.2022
Сельхозземли в Челябинской области кишат паразитами
28.06.2022
Фольклорный ансамбль из Рощино едет на всероссийский конкурс
28.06.2022
Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»
28.06.2022
За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо
На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон
28.06.2022
Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе
25.06.2022
ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
23.06.2022
В День памяти и скорби коллектив ГРЦ Макеева принял участие в патриотических акциях
05.06.2022
Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022