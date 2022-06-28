На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон

В Челябинской области, на озере Тургояк, состоялся 30-й легкоатлетический марафон «Бег чистой воды», генеральным спонсором которого ежегодно выступает АО «ГРЦ Макеева» (Миасс).

Юбилейный марафон прошел в минувшее воскресенье, 26 июня. На спортивное мероприятие, традиционно состоявшееся при поддержке Государственного ракетного центра Макеева, приехали почти 500 спортсменов из 25 городов России. Здоровый образ жизни и внимание к проблемам экологии объединили бегунов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Томской, Московской областей, Башкортостана.

В этом году старт впервые проводился на территории спортивно-оздоровительного центра имени Зои Космодемьянской.

Участников марафона приветствовал глава Миасского округа Григорий Тонких и депутат Государственной Думы Олег Колесников.

Перед началом забега памятными сувенирами и словами благодарности были отмечены постоянные участники, организаторы марафона, а также те, кто стоял у его истоков, в том числе и заместитель председателя профкома АО «ГРЦ Макеева» Юрий Бородавка.

«Озеро Тургояк - это наша жемчужина, мы её должны беречь и для этого было придумано грандиозное соревнование, - напомнил об истории появления марафона Юрий Бородавка. - В этом году у нас новое место старта соревнований. В отличие от городского пляжа здесь старт в горку, зато будет лёгкий финиш».

Бегуны стартовали на трех дистанциях: 5, 21 и 42 километра. Средним по количеству участников стал забег на 21 километр. Среди полумарафонцев были специалисты ГРЦ: Василий Мурдасов, Анна Тимошук, Игорь Сычев, Станислав Греков, Сергей Демидов.

Сотрудники ракетного центра успешно преодолели дистанцию и, как отметила Анна Тимошук, марафон стал настоящим спортивным праздником, объединяющим сотни людей.

«В соревнованиях я участвовала второй раз. Погода была марафонская - пасмурное небо, отсутствие дождя, и градусов 13-14. В такую погоду бежится очень легко и комфортно. Любой старт объединяет людей. Это особенная атмосфера, пропитанная уважением, соучастием. На трассе мы поддерживали друг друга, успевали пообщаться и найти новых друзей. Приятно, когда на сложном участке мужчины протягивают руку, приятно слышать слова поддержки встречных бегунов, приятно самой подбодрить человека, которому тоже трудно», - поделилась впечатлениями от события Анна Тимошук.

Что касается общих итогов, то на дистанции классического марафона первым к финишу через два часа 45 минут 22 секунды пришёл Алексей Береснев из Берёзовского Свердловской области. Среди женщин с результатом три часа 11 минут 42 секунды победила Антонина Юшина из Увельского района, сообщает пресс-служба ГРЦ Макеева.