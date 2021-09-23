На Южном Урале стартовала традиционная Универсиада вузов

В Международный день студенческого спорта началась традиционная Универсиада вузов Южного Урала.

Универсиада образовательных организаций высшего образования Челябинской области 2021/2022 учебного года началась с соревнований по спортивному многоборью ГТО.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в соревнованиях приняли участие более 200 студентов из 14 образовательных организаций региона.

Очень символично, что в год празднования 90-летия ВФСК ГТО, первым видом Универсиады стали соревнования именно по этой дисциплине.

В легкоатлетическом манеже ЮУрГУ спортсмены выполняли следующие дисциплины: бег на 30 метров, челночный бег 3х10, подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (женщины), наклон вперед, прыжок в длину с места, поднимание туловища, бег на 3000 метров (мужчины), бег на 2000 метров (женщины).

В личном первенстве среди мужчин первое место занял Анатолий Грехов из УралГУФК, среди женщин – Татьяна Зебрина из ЮУГМУ. Отметим, что студентка медуниверситета Татьяна Зебрина набрала рекордное количество очков, обогнав по этому показателю даже мужчин.