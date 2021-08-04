Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая

В Челябинской области сегодня, четвертого августа, организаторы традиционного «Забега за облака» начинают приём заявок от желающих стартовать 28-го августа.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», трассы традиционно три: 12, 30 и 42 километра. И, как обычно, они пройдут по самым красивым местам национального парка - невероятные впечатления участникам гарантированы.

«Уже почти готовы медали. Приоткроем тайну: в этом году они будут отличаться от прошлогодних. Награды с золотым, серебряным и бронзовым отливом получат победители и призёры на разных дистанциях, а финишёрские медали вручат всем, кто преодолеет выбранную дистанцию», - рассказали организаторы.

Напомним, первый «Забег за облака» на Таганае состоялся 28-29 сентября 1991-го года. В 2000-м он прошёл в традиционном марафонском формате 42 километра. В прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на дистанции вышли 195 человек из городов Челябинской области, Екатеринбурга и Пермского края.