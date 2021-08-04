04.08.2021
В Магнитогорске пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела из-за самоката
04.08.2021
Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая
04.08.2021
В Челябинске на Меридиане отключат светофоры
03.08.2021
В семи городах Челябинской области установятся НМУ на фоне жары и слабого ветра
03.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое августа
03.08.2021
ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%
Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021