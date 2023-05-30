Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше

Открытая тренировка по боксу прошла в спорткомплексе «Металлург» в городе Карабаше (градообразующее предприятие – «Карабашмедь», Челябинская область). Мастер класс провел олимпийский чемпион Евгений Тищенко. На встречу пришли начинающие спортсмены, школьники и семьи с маленькими детьми. Все желающие испытали на себе простые, но интенсивные упражнения от настоящего мастера.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, Евгений Тищенко - заслуженный мастер спорта России, победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира и Европы, действующий чемпион по версии WBC International. И это далеко не весь список его достижений.

«Я посвятил боксу около 20 лет своей жизни. Сам я из станицы Каневской Краснодарского края и не понаслышке знаю, как в небольших территориях вырастают большие чемпионы, - поделился боец RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко. - Люблю проводить мастер-классы в таких маленьких городах, как Карабаш. Дети здесь более упорные, в хорошем смысле «голодные» до спортивных достижений. Они заинтересованы в наших встречах и тренировках, чтобы добиться будущих побед».

Вход на тренировку был свободным. Поначалу некоторые заняли зрительские места, не решаясь практиковаться с профессионалом. Первыми на разминку вышли воспитанники секции бокса. Но спустя несколько минут к ним присоединились родители с малышами. Упражнения оказались под силу каждому.

«Подобные знакомства мотивируют ребят на занятия спортом. Они пообщались с легендарным боксёром, узнали историю его карьеры и захотели равняться на чемпиона. Мне как тренеру было интересно узнать из первых уст о закулисье олимпиады и чемпионатов», - рассказал тренер по боксу СК «Металлург» Иван Рыков.

Год назад в Карабаше открылась секция бокса, которая объединила детей от трех до 17-ти лет. В зале установили ринг, а недавно там появилось ещё 14 боксёрских снарядов для подготовки к поединкам.

«У всех бывают неудачи, но это не должно останавливать. Знакомство с легендой меня в этом убедило. Было волнительно опробовать на себе его приёмы. Хотелось бы в будущем встретиться с Евгением Тищенко на ринге. Ради этого хочу развиваться в спорте», - поделился своими впечатлениями спортсмен секции бокса СК «Металлург» Кирилл Бачно.

В этот же день все могли сравнить свои кулаки с чемпионскими. Карабаш стал первым городом, куда привезли бойцовскую стену «Сердца RCC». На ней слепки своих кулаков оставили топовые бойцы России, в том числе Евгений Тищенко. Дети с восхищением фотографировались на фоне арт-объекта и брали автограф у звезды бокса. В дальнейшем арт-объект отправится в турне по другим городам Челябинской области. В июне его привезут в ФОК Кыштыма, а в июле он отправится в ФОК Коркино.