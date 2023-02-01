Останется ли Савин директором ХК «Трактор»

В день победного матча челябинского «Трактора» над московским «Динамо» закончился контракт директора клуба «черно-белых» Ивана Савина. Продлят ли с ним контракт, неизвестно.

Вчера, 31 января, челябинский «Трактор» на своем льду принимал «Динамо» из Москвы. Челябинские болельщики дождались долгожданной победы – 2:1.

«Уступали по скорости в первом периоде, в начале второго соперник нас поджал. Пытались сбить скорость, старались контролировать шайбу. На экваторе матча смогли перестроиться и отодвинуть игру от своих ворот. Важная победа, важные два очка. Впереди тяжелый выезд.

Вызовем ребят из «Челмета», переговорим, кто в какой форме. Сильнейшие будут в составе», - отметил после матча главный тренер «Трактор» Анвар Гатиятулин.

Примечательно, что выигрыш совпал с днем окончания контракта с директором ХК «Трактор» Иваном Савиным. Будет ли он продлен неизвестно. На момент публикации до пресс-службы клуба дозвониться не удалось.

Напомним, 29 января хоккейный клуб «Трактор» потерпел разгромное поражение от казанского «Ак Барса» (6:0). Клуб по-прежнему находится на последней строчке в Конференции Восток.

Информационное агентство «Урал-Пресс-Информ» неоднократно писало о проигрышах челябинской команды, и о поддержке болельщиков, несмотря на эти проигрыши. На протяжении шести месяцев «Трактор» редко радовал своих болельщиков победами. После позорного поражения от казанского клуба челябинцы не выдержали и высказаться о наболевшем губернатору Челябинской области Алексею Текслеру как президенту хоккейного клуба: вчера, 30 января, социальные сети взорвались негодующими постами болельщиков «Трактора» - чувствующие себя обманутыми челябинцы озвучивали свои мнения в группе ВК «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

«Один вопрос от всех болельщиков «Трактора»! Что происходит с командой, кто дал право так унижать историю знаменитого клуба?! Конечно, для вас команда Магнитки важнее…Наплевали в души болельщиков - так опустить команду, и это в юбилейный год. А не пора Савина, Анвара в отставку? Может, пора навести порядок в руководстве?» – написала Надежда Балдина.

«Алексей Леонидович! Разгоните, пожалуйста, хоккейный клуб «Трактор»! Ну нельзя ведь так издеваться над своими болельщиками! Мы ведь знаем, какие зарплаты они получают! И абсолютно не отрабатывают эти деньги. Зачем нам такой балласт?» - возмутился Валерий Ефремов.

Главный тренер команды Анвар Гатиятулин при этом говорит, что шансы на выход в плэй-офф есть, и команда будет делать всё, чтобы выполнить эту задачу.

До конца регулярного чемпионата осталось десять игр. «Трактор» ближайшие три матча проведет на выезде: Третьего февраля в Екатеринбурге против «Автомобилиста», пятого февраля в Магнитогорске против «Металлурга» и седьмого в Новосибирске против «Сибири».