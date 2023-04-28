По Челябинску пробегут легкоатлеты и проедут велогонщики

В Челябинске в субботу, 29 апреля, состоится грандиозное спортивное событие – юбилейная (90-я) легкоатлетической эстафета, 69-я кольцевая велогонка, 11-я гонка на лыжероллерах и первая гонка роллер-спортсменов.

Парад участников начнется в 10 часов 30 минут. Старт забега состоится в 11 часов на площади Революции

Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут пройдет по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой и обратно. Ожидается участие двух тысяч воспитанников спортшкол города, команд легкоатлетов районов и школьников.

В администрации Челябинска напомнили, что на время проведения спортивных забегов с 9 часов 30 минут до 15 часов будет полностью закрыто движение транспорта по проспекту Ленина от площади Революции до памятника Курчатову.

Общественный транспорт будет направлен по измененным маршрутам.