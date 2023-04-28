28.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
28.04.2023
По Челябинску пробегут легкоатлеты и проедут велогонщики
28.04.2023
Главный фонтан Челябинск планируют запустить 30 апреля
28.04.2023
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
28.04.2023
Отечественное решение для переноса ИТ-сервисов для бизнесменов Южного Урала
28.04.2023
В Челябинске выбирают подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги
По Челябинску пробегут легкоатлеты и проедут велогонщики
Грандиозный праздник спорта состоится 29 апреля с участием двух тысяч человек
04.04.2023
«Малышок-2023»: в Курчатовском районе состоялись космические старты детсадовцев
02.05.2021
В Челябинске стартовала легкоатлетическая эстафета
05.05.2019
Челябинск провел 87-ю легкоатлетическую эстафету
30.04.2019
В Копейске перед стартом легкоатлетической эстафеты отремонтировали главную улицу
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023