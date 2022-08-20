Подрядчик обещает построить ФОК в Джабыке к концу 2022 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в поселке Джабык (Карталинский район, Челябинская область), который в прошлом году серьезно пострадал от лестных пожаров, будет построен к концу 2022 года.

Напомним, губернатор Алексей Текслер обещал жителям, что в поселке, где не было ни одного спортивного объекта, возведут новый ФОК. В ходе прямой линии в декабре 2021 года глава региона рассказывал: «В настоящий момент завершается подготовка проектно-сметной документации. В следующем году мы начнем стройку ФОКа».

Накануне, 19 августа 2022 года, Алексей Текслер побывал на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса. Подрядчик обещает построить его к концу 2022 года, а благоустроят прилегающую территорию в следующем году. Алексею Текслеру презентовали проект нового объекта.

Подрядчик строительства универсального спортивного зала в Джабыке – ООО «Новая Уральская компания» (они в рекордно короткие сроки возвели областную инфекционную больницу в Малой Сосновке). Площадь здания – 756,44 квадратных метра.

«В июле 2022 года был заключен контракт на подготовку проектно-сметной документации, инженерные изыскания и непосредственно строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Джабык Карталинского района, - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в минспорта региона. - Строительство будет осуществляться за счет средств областного бюджета и средств бюджета Карталинского района. Согласно контракту работы должны быть завершены до первого июня 2023 года».

В ходе осмотра губернатор поручил организовать рядом с ФОКом спортивное ядро. Муниципалитет проработает все предложения с подрядчиком.

Кроме того, в следующем году к ФОКу построят дорогу, которая станет продолжением дороги Париж-Джабык. В планах продлить ее до Карталов. Губернатор подчеркнул, что сейчас необходимо подготовить всю необходимую документацию.