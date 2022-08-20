20.08.2022
Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму
20.08.2022
За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое
19.08.2022
Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
19.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
19.08.2022
Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш»
19.08.2022
Фридина свадьба
Подрядчик обещает построить ФОК в Джабыке к концу 2022 года
20.08.2022
Текслер – о школе в Новокаолиновом: Что было бы, если бы я не приехал сюда
20.08.2022
Губернатор лично оценил «путинскую» дорогу из Парижа в Джабык
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
14.04.2022
Текслер: К лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс дорогу от Татищева до Парижа
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022