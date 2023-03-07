Покорители вершин соревновались в ГЛЦ «Райдер» за победу в первенстве ГРЦ Макеева

В ГЛЦ «Райдер» (Миасс, Челябинская область) прошло открытое лично-командное первенство АО «ГРЦ Макеева» по горнолыжному спорту и сноуборду.

Улыбки, радостные встречи, задорный смех, азарт - и все это на фоне прекрасной южноуральской природы, свежего воздуха, солнца и снежных склонов горнолыжного центра. Такие эмоции испытывали все участники и гости традиционных любительских лично-командных соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду на первенство Государственного ракетного центра, которые состоялись в субботу, четвертого марта.

Эти соревнования проходили уже в 14-й раз. Наряду со специалистами ГРЦ на старт вышли представители АО «Папилон». Всего покорять снежные склоны в дисциплине слалом-бонне решились более 20 человек, в их числе - один из основателей горнолыжного движения в Машгородке Борис Соснин.

Открывая соревнования, председатель профкома предприятия Сергей Рязанов отметил, что они давно уже перешли в разряд семейных праздников. Организация первенства, как всегда, была на высоком уровне благодаря администрации, профкому АО «ГРЦ Макеева» и, конечно же, хозяевам соревнований - ГЛЦ «Райдер».

Грамотная постановка трассы обеспечила хорошее настроение участникам соревнований и, что наиболее важно, отсутствие травм. Постановщики трассы - Владимир Ширяев, Павел Бахарев, Денис Абросимов, Егор Тимофеев.

Помощь в судействе обеспечили Ольга Шарикова и Людмила Гришина.

Погода, как по заказу, щедро одаривала участников состязаний ярким солнцем - соревноваться покорителям вершин было легко и приятно.

По итогам двух попыток определились победители в каждой возрастной группе. Самую высокую скорость продемонстрировала молодежь (мужчины-лыжники 23-34 лет). Лучший результат - у Павла Бахарева, на втором месте - Егор Тимофеев, третьим стал Денис Абросимов.

В следующую возрастную группу входили мужчины-горнолыжники в возрасте от 35-ти до 68-ми лет. Первое место - у представителя «Папилона» Дмитрия Морозова, второе - у горнолыжника из ГРЦ Алексея Куянцева, третье - вновь у «Папилона»: Сергея Серенченко.

В группе самых опытных (мужчины 69 лет и старше) тройка лидеров выглядела так: первое место у Владимира Ширяева, второе место - у Виктора Петрова, третье - у Бориса Соснина.

Среди представительниц прекрасного пола победу в своих возрастных группах праздновали горнолыжницы ГРЦ Маргарита Усольцева и Татьяна Гибадуллина («Папилон»). Второе место - у Ольги Прониной.

Первые места в группе сноубордистов заняли Яна Доновская и Константин Гусаров. Вторым стал Алексей Плотников, «бронзу» принес Дмитрий Бархатов.

В командном зачете победу одержали спортсмены КБ-1, на втором месте - команда отделения 10, на третьем - команда отделения 1.

Дипломы и сертификаты на услуги ГЛЦ «Райдер» стали приятной наградой победителям. Завершилась церемония награждения памятными фотографиями и приятным дружеским общением.