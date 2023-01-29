28.01.2023
На трассе М-5 в Ашинском районе произошло массовое ДТП с пострадавшим
28.01.2023
ГИБДД Челябинска начала «охоту» на водителей
28.01.2023
Лауреат «Золотой лиры» Янис Грантс проведет творческую встречу с челябинцами
28.01.2023
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли пятеро молодых мужчин
27.01.2023
«Уралочка» подарила радость детям Златоуста
27.01.2023
Текслер - полиции: В условиях СВО значимость общественной безопасности увеличивается
Правительство Челябинской области и Российская федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве
03.08.2022
Челябинцев приглашают на «Оранжевый мяч»
14.06.2022
В Челябинск привезут высшую награду российского баскетбола
27.04.2022
Челябинских любителей баскетбола приглашают сыграть в формате 3х3
06.04.2022
Стартовал набор волонтеров на финал Winline
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023