Правительство Челябинской области и Российская федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве

Развитием баскетбола будет заниматься правительство Челябинской области в рамках соглашения с Российской федерацией баскетбола. Документ подписали губернатор Алексей Текслер и президент федерации Андрей Кириленко.

В ходе их встречи Алексей Текслер сообщил о «баскетбольном буме» на Южном Урале – много удачных выступлений демонстрируют команды, растет численность любителей этого вида спорта – третьего в области по популярности.

«Вовлекая все больше и больше детей и молодежи, развивая баскетбол, как базовый вид спорта в регионе, мы будем пополнять лучшими спортсменами наши клубы. Ставим задачу, чтобы эти клубы росли, в том числе, переходя из одной лиги в более высокую лигу. Также будем продолжать проводить значимые спортивные соревнования в регионе», – заявил Алексей Текслер.

Андрей Кириленко, со своей стороны, признался, что приводит Челябинскую область в пример в других регионах.

Отдельно Алексей Текслер поблагодарил Андрея Кириленко за возможность проводить в Челябинске общероссийский турнир по баскетболу «3х3». Вместе они посетили игры Суперкубка чемпионата России «3х3».