10.08.2023
В Магнитогорске дополнительно благоустроят еще девять дворов
10.08.2023
Прощальный матч Даниса Зарипова прошел в Казани
10.08.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировалось 11 человек
10.08.2023
Россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей
10.08.2023
На Аркаим впервые приедет «Пушкин»
10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
Прощальный матч Даниса Зарипова прошел в Казани
Со слезами на глазах
23.06.2023
Спорт в твоем дворе: в Магнитогорске начинается новый этап развития массового хоккея
02.05.2023
Южноуральцы первыми насладятся игрой сборных России и Белоруссии
27.04.2023
Челябинск ждет гостей и участников большого хоккейного турне
10.04.2023
В Златоусте открыли памятники великим спортсменам – Харламову и Тарасову
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023