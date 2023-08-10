Прощальный матч Даниса Зарипова прошел в Казани

В Казани состоялся прощальный матч Даниса Зарипова - воспитанника челябинской хоккейной школы, единственного в мире пятикратного обладателя Кубка Гагарина, трехкратного чемпиона мира, рекордсмена по количеству матчей в чемпионатах страны. В мероприятии принял участие также президент хоккейного клуба «Трактор», губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Президент клуба Алексей Текслер, генеральный директор Иван Савин, главный тренер «Белых Медведей» Марат Аскаров, легендарный защитник и тренер Николай Макаров, а также звездный форвард Евгений Кузнецов представили «Трактор» на большом мероприятии.

В матче приняли участие звезды хоккея: Александр Овечкин, Александр Сёмин, Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Александр Свитов, Виталий Прошкин, Евгений Медведев, Василий Кошечкин, Евгений Кузнецов, Александр Радулов, Эмиль Гарипов, Сергей Зиновьев и Алексей Морозов.

Участники разделились на две команды. Команду «Зелёных» возглавил Зинэтула Билялетдинов, команду «Белых» – Илья Воробьёв. Данис Зарипов сыграл за обе команды: первый период - за «Зелёных», второй - за «Белых».

Данис также сыграл в одной команде с сыном и братом - с Артуром и Маратом.

Матч завершился со счетом 9:12 в пользу «Белых». Данис Зарипов забросил три шайбы.

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Клубная карьера Даниса Зарипова началась в 1996 году в челябинском «Мечеле». Затем в 1998-1999 годах он выступал за канадский «Свифт-Каррент Бронкос», отыграл два сезона за «Мечел», играл за «Ак Барс», затем четыре сезона за «Металлург», последние шесть лет - за казанский клуб.

В 2016 году Данис Зарипов основал компанию «ЗаряД» по производству хоккейного инвентаря. Ее руководителем до перехода на должность гендиректора челябинского ХК «Трактор» был Иван Савин.