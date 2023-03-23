Пять челябинцев стали чемпионами России по шахбоксу

Воспитанники спортивных школ Челябинска блестяще выступили на чемпионате России по шахбоксу-2023 в Санкт-Петербурге.

Под руководством главного тренера команды Челябинска Алексея Шаховского наши спортсмены завоевали восемь наград: пять золотых, две серебряных и одну бронзовую. В командном зачете челябинцы заняли второе место, уступив спортсменам города на Неве.

Чемпионами России по шахбоксу стали Иван Милаев, Амина Ахмадуллина, Артем Слдоян, Салохиддин Хайдаров и Данил Королев.

«Серебро» завоевали Дарья Сидорова и Роман Моларишвили. «Бронза» - у Михаила Ушакова, сообщает мэрия Челябинска.

Отметим, шахбокс – это гибридный вид спорта, комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах. Официально бои по шахбоксу проводятся с 2003 года.