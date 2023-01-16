Равиль Гусманов стал помощником главного тренера магнитогорского «Металлурга»

Воспитанник челябинской школы хоккея Равиль Гусманов заключил контракт с магнитогорским «Металлургом». Он стал помощником главного тренера.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2022/23. Равиль Гусманов – уроженец Набережных Челнов и воспитанник челябинской школы хоккея. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского «Металлурга».

Карьеру хоккеиста Равиль Гусманов начинал в «Тракторе» (играл на позиции левого крайнего нападающего), с которым дважды становился бронзовым призером чемпионата межнациональной хоккейной лиги (1993, 1994). Он также был чемпионом IHL и обладателем Turner Cup Champion в составе Chicago Wolves (1998). Гусманов - чемпион мира среди молодежи 1992 года, серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1990 года, участник Олимпиады 1994 года, серебряный призер чемпионата мира 2002 года.

Однако наиболее успешным отрезком в игровой карьере Равиля Гусманова стал «Металлург». В чемпионатах страны за «Металлург» он сыграл 548 матчей: 117 голов + 174 передачи. В составе магнитки Равиль Гусманов трижды становился чемпионом России (1999, 2001, 2007), дважды выигрывал Евролигу (1999, 2000), выигрывал Кубок Шпенглера (2005), стал обладателем Суперкубка Европы (2000) и Кубка Европейских чемпионов (2008). В «Металлурге» Равиль Гусманов был капитаном команды и выступал под номером 34, который закреплен под сводами Арены «Металлург».

После окончания карьеры игрока Гусманов работал в качестве ассистента главного тренера в «Тракторе» (2010-2014, 2015-2018, 2020/21), «Адмирале» (2014), «Челмете» (2019) и «КРС-БСУ» (2019/2020). Был главным тренером в «Челмете» (2018/2019) и «Ценг Тоу» (2019).