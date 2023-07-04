В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию

В Магнитогорске (Челябинская область) по инициативе президента хоккейного клуба «Металлург», председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова появится хоккейная академия, которая позволит поднять на новую высоту подготовку качественного резерва для команды мастеров клуба.

Академия создается по примеру ведущих хоккейных центров страны. Помимо качественного улучшения подготовки резерва, она позволит создать современную и комфортную инфраструктуру для ребят, занимающихся самым популярным в Магнитогорске видом спорта.

Как рассказал первый вице-президент и директор магнитогорского хоккейного клуба Алексей Жлоба, уже определено место для строительства кузницы хоккейных талантов. Академия «Металлург» займет чуть более двух гектаров и будет примыкать к парку «Притяжение» с севера, а сам новый ледовый комплекс общей площадью 13500 квадратных метров будет располагаться между гостиницей «Европа» и улицей Зеленой, напротив санатория «Южный». Ледовые площадки будут иметь европейский размер - 60х30, а одно из полей – соответствовать требованиям проведения матчей Всероссийской хоккейной лиги в части вместительности трибун и по иным необходимым пунктам регламентов ВХЛ.

«Мы проводили консультации с профильными специалистами, детально изучили все вопросы. Директор по развитию «Металлурга» Сергей Мозякин почти весь прошлый сезон провел в командировках, посмотрел на лучшие примеры реализованных проектов. На основании всей этой информации мы поняли, что все не только выполнимо, но есть и точки для дальнейшего развития и усовершенствования», - отметил Алексей Жлоба.

По его словам, «для такой эволюции, конечно же, недостаточно только методологических изменений, нужна новая материально-техническая база, и она появится».

«Президент хоккейного клуба «Металлург» Виктор Филиппович Рашников принял решение о строительстве нового тренировочного комплекса с двумя ледовыми полями и всей сопутствующей серьезной академии инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания, качественной работы медицинского крыла, физического и социального роста детей», - рассказал Алексей Жлоба.

Он сообщил также, что в академии будет пять основных блоков: спортивный, образовательный, медицинский, административный и технический.

В спортивный блок будут входить команды по возрастам начальной детской спортивной школы – от четырех до девяти лет; семь команд по возрастам в статусе «Академия» – от десяти до 17 лет, тренеры, методисты, скауты.

Образовательный блок будет отвечать за программы обучения, возможность работы с репетиторами и подключение направлений дополнительного образования и развития воспитанников.

Медицинский блок будет применять самые современные методики адаптации организма к возрастающим нагрузкам, программы восстановления, решать вопросы построения тренировочного процесса с точки зрения индивидуального подхода к возможностям юных спортсменов.

Административный и технический блоки – это офис академии и вопросы функционирования ледового комплекса.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», спортивный рост выпускников академии будет продолжаться в структуре хоккейного клуба «Металлург»: команде МХЛ и созданной команде Всероссийской хоккейной лиги, которая будет базироваться именно на льду академии. Таким образом будет завершено построение пошаговой вертикали воспитания спортсменов от детского хоккея до уровня команды КХЛ.

На сегодня в школе «Металлурга» занимаются около 600 детей, поэтому ожидать сильного увеличения количества воспитанников не стоит. В первую очередь, подчеркнул Алексей Жлоба, речь идет о качественных изменениях в работе с детьми.

Сегодня в школе работает профессиональный тренерский состав - 23 специалиста высокого класса. Для выполнения полного функционала концепции академии будут приглашены дополнительные тренерские кадры, проведены курсы повышения квалификации, внедрены новые программы тренировок и технические новинки в спортивном кластере.

Президент ХК «Металлург» Виктор Рашников так прокомментировал решение о создании хоккейной академии:

«К непосредственной реализации этого проекта приступим в следующем году, для создания академии понадобится два-два с половиной года. А сейчас, чтобы начать первую ступень подготовки ребятишек, мы приняли решение о строительстве современных спортивных площадок, которые будут оборудованы для игры в хоккей. Летом же эти площадки будут использоваться для всевозможных летних игр. Построим терминал-боксы, в которых ребята будут переодеваться, сушить свою одежду. Более того, мы приняли решение полностью оснастить эти комплексы – даже экипировкой. Кроме того, будет и тренерский состав, и медицинский».

По словам Виктора Рашникова, хоккей – очень популярный в Магнитогорске вид спорта, им хотят заниматься многие дети. Академия станет логическим продолжением развития дворового хоккея. Лучшие ребята, которые покажут хорошие результаты под руководством тренеров на быстровозводимых площадках, перейдут в академию, которая позволит готовить будущих чемпионов, собственных мастеров высокого класса, по примеру известных воспитанников магнитогорской школы – Евгения Малкина, Николая Кулемина, Ильи Самсонова.