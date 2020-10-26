«Ростелеком» помог юным челябинским шахматистам сделать ход конем

В Челябинской области впервые состоялся детский шахматный турнир по быстрым шахматам в онлайн-режиме.

В процессе соревнований наставник и ученики находилась в разных местах, однако общение между ними поддерживалось постоянно – благодаря отвечающей за коммуникацию умной видеокамере компании «Ростелеком» со встроенным микрофоном.

В эксперименте приняли участие воспитанники одной из шахматных школ Челябинска во главе с международным мастером по шахматам, мастером спорта России, тренером ФИДЕ Александром Гутеневым.

Дистанционный эксперимент проходил на площадке шахматной школы, где и была уставлена камера домашнего видеонаблюдения. Заняв свои позиции и поприветствовав друг друга, юные шахматисты приступили к игре. При этом тренер незримо находился в классе, наблюдая за ходом игры и комментируя матч через приложение на смартфоне.

«Благодаря умным технологиям следить за ходом шахматного турнира в режиме реального времени стало возможным из любой точки страны, где есть интернет. Камера может отлично пригодиться в ситуациях, когда я нахожусь в отъезде, ведь у меня самого часто бывают соревнования как у действующего игрока. Сервис позволяет максимально приближать видео, разговаривать с учениками, а после матча - пересматривать видеозаписи турниров, чтобы делать работу над ошибками», - поделился впечатлениями о мероприятии руководитель шахматной школы PandaChess Александр Гутенев.

Эксперимент доказал, что видеотехнологии сегодня можно использовать даже в процессе обучения и проведения спортивных соревнований. Камеры становятся все более востребованы, в том числе из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией.

Директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что южноуральцы устанавливают видеонаблюдение в квартирах, частных домах, на придомовой территории, чтобы наблюдать за пожилыми родственниками, детьми, домашними животными или оставленным на парковке автомобилем.

«Видеокамера позволяет предотвращать и вовремя реагировать на любые нештатные ситуации. Также с помощью домашней видеокамеры вы можете поговорить со своим ребенком, находясь на работе или в командировке, ведь умный гаджет снабжен микрофоном и динамиком», - рассказал Михаил Сергеев.

Как сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком», абонент может установить и активировать камеру самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.

Видеозаписи надежно защищены от киберугроз и доступны только владельцу камеры. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет управлять архивом записей с камер за период от семи до 30-ти дней (согласно выбранному тарифному плану).

Владелец устройства сразу же получит push-уведомление, если камера зафиксирует движение, звук или перекрытие обзора. События будут автоматически записаны и сохранены в облаке.