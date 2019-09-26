Розыгрыш билетов на матч «Трактор»-«Локомотив»

Два билета в одни руки на матч «Трактора»! Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с «черно-белыми» разыгрывают билеты на домашний матч челябинского клуба.

29 сентября ХК «Трактор» проведет заключительный матч второй домашней серии. В гости к челябинцам приедет ярославский «Локомотив. Чтобы выиграть билеты на эту встречу, достаточно стать участником группы «Урал-пресс-информ» в социальной сети «Вконтакте» и сделать репост записи о конкурсе себе на страницу.

Победителя мы определим 27 сентября с помощью специального приложения.

После матча с «Локомотивом» «Трактор» отправляется на выезд по маршруту «Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург». На домашнем льду болельщики «черно - белых» увидят свою команду девятого октября. Подопечные Петериса Скудры сыграют с московским «Динамо».