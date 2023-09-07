07.09.2023
Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток
07.09.2023
Выставка, посвященная нагайбакской культуре, откроется в Публичке
07.09.2023
Звуки музыки можно будет увидеть в Челябинской филармонии
07.09.2023
Новые попытки ВСУ атаковать объекты в трех регионах
06.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 сентября (18+)
06.09.2023
В Челябинске озеленяют реконструируемую улицу Агалакова
Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023