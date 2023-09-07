Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток

Игроки и тренеры «золотой» команды «Уралочка» (Златоуст, Челябинская область) познакомились с рысью Марысей в приюте известного зоозащитника Карена Даллакяна «Спаси меня». Марыся станет живым талисманом команды «Динамо-Уралочка».

Эта грациозная хищница уже имеет свою богатую историю: после попадания в капкан ее взял под опеку Карен Даллакян и косвенно она поучаствовала в изменении Федерального Закона об ответственном отношении к животным, который теперь разрешает содержание таких зверей в зооприютах.

Как рассказали в министерстве спорта Челябинской области, символ «Уралочки» - рысь, и поэтому мимо судьбы Марыси ватерполистки пройти не смогли. Это – только первая встреча живого талисмана и ватерполисток. Они настроены взять над животным постоянное шефство, обеспечив животное кормом и игрушками. А также регулярно приезжать в гости к Марысе. Как сказал руководитель приюта Карен Даллакян, что даже знаменитые чемпионки рядом с животными становятся большими детьми

«Я рад, что у Марыси появились такие друзья. Рыси у нас водятся в горнозаводской зоне, команда «Уралочка» - из Златоуста: они нашли друг друга. Думаю, новый талисман добавит спортсменкам удачи!» - отметил Карен Даллакян.

Капитан команды «Динамо-Уралочка», Екатерина Зеленцова, отметила заботу, с которой в приюте относятся к зверям: «Здорово, когда люди приходят на помощь. А раз символ нашей команды Рысь, то мы берем над ней шефство. Сегодня познакомились, друг другу понравились. В следующий раз приедем всей командой с подарками для Марыси!».