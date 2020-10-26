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Сегодня в Челябинске состоится прощание с Сергеем Пугачем

Спорт
Сегодня, 11:33
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В Челябинске скончался мастер спорта международного класса по легкой атлетике, тренер высшей категории, подготовивший двух участников Олимпийских игр, доцент кафедры теории и методики легкой атлетики УралГУФК. Сергей Пугач.

Гражданская панихида и церемония прощания с Сергеем Пугачем состоится 26 октября по адресу улица Коммунаров, 13 (Ленинский район, возле областной больницы №2, погребальный зал) с 14.00 до 15:00.

«Уход Сергея Пугача – это большая и тяжелая потеря для легкой атлетики Челябинской области. Сергей Викторович был настоящим профессионалом своего дела, добрым и отзывчивым человеком. Он очень любил то, чем занимался, посвящал легкой атлетике все свое время. Проявил он себя и как талантливый спортивный функционер, более десяти лет возглавляя в региональном спорткомитете Центр олимпийской подготовки. Очень больно и тяжело терять таких людей. Приношу свои глубочайшие соболезнования семье Анатолия Леонидовича и всем, кто с ним работал», - сказал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Сергей Пугач Викторович – специалист, отдавший большую часть жизни легкой атлетике. Талантливый десятиборец на протяжении пяти лет (с 1982 по 1986 гг.) входил в состав сборной СССР, выполнил норматив мастера спорта международного класса. Он участник международных соревнований в составе сборной СССР, бронзовый призер Кубка Европы.
Завершив спортивную карьеру, Сергей Пугач не ушел из спорта, став тренером, где также добился со своими воспитанниками значимых результатов. Он подготовил двух участников Олимпийских игр – Николая Аверьянова (десятиборье) и Владислава Ширяева (бег 400 метров с барьерами), а также целую плеяду известных легкоатлетов, преимущественно десятиборцев.

С 1998 по 2011 годы Пугач занимал должность директора центра олимпийской подготовки комитета по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области. В последнее время преподавал на кафедре легкой атлетики УралГУФК, занимался тренерской деятельностью с перспективными южноуральскими спортсменами.

20 октября Сергею Викторовичу Пугачу исполнился 61 год.

 

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