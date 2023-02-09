Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта

В Миассе (Челябинская область) на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» прошла серия Всероссийских соревнований по фристайлу в дисциплинах хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр и ски-кросс.

«С учетом того, что мы не можем представлять Россию на международной арене все сборы, все подготовки и все соревнования проводятся внутри страны. Сегодняшние соревнования – итог тренировочной работы, которую мы ведем с ребятами. Сейчас проходит Кубок России по ски-кроссу, далее состоится чемпионат России, 13 февраля, в Миассе, по итогам которого будет сформирована команда сборной России на следующий сезон. На «Солнечной долине» трасса сделана по-максимому длинной, превосходный стартовый участок, трасса соответствует уровню этапов Кубка мира», отметил старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс Константин Киреев.

В дисциплине хаф-пайп представительницы Челябинской области забрали все призовые места – Александра Глазкова (первое место), Екатерина Селезнева (второе место), Екатерина Ефремова (третье место) – все воспитанницы школы «Старт» города Миасса. У мужчин лидером стал Владимир Иванов из Москвы, второе место – Максим Серов из Москвы и третье место завоевал представитель Челябинской области – Леонид Фролов, также, воспитанник школы «Старт».

«Трасса отличная, своим результатом я довольна, в России таких трасс мало. В конце января мы были на стартах в Красноярске, там тоже есть хаф-пайп. Хорошо, что в Миассе есть все условия для тренировок», - отметила Александра Глазкова.

А вот в слоуп-стайле южноуральцы не взяли призовые места. Среди мужчин первое место занял Максим Сенкевич, второе место - Павел Петров, третье- Александр Терешкин (все представители Сантк-Петербурга). Среди женщин первое место у Ксении Орловой (Краснодарский край), второе место - Анна Иванова (Санкт-Петербург), третье место - Снежана Прайс (Республика Башкортостан).

В дисциплине биг-эйр первое место занял Артем Дулов из Красноярского края, второе место занял Леонид Фролов из Челябинской области, третье место - Святослав Белянский из республики Башкортостан.

Всероссийские соревнования по фристайлу – не последние крупные старты для Миасса в этом сезоне.

Четвертого марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» впервые примет Кубок «Евразии» по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены со всей России, мероприятие пройдет в новом формате – «Раунд Робин», когда каждый соревнуется с каждым. Кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь два альтернативных варианта прохождения и будет доступна для гостей курорта после соревнований.