27.01.2023
Челябинцев заинтересовала природа огненного облака над городом
27.01.2023
Экс-директор медицинского колледжа Троицка остался в СИЗО
27.01.2023
«Солнечная долина» примет первый Кубок России для особенных горнолыжников
27.01.2023
Главный полицейский Челябинска получил медаль «За безупречную службу в МВД»
27.01.2023
В Челябинске презентовали новый календарь знаменательных и памятных дат
27.01.2023
Скоков: Надеюсь, Челябинской области удастся выйти из «криминальной пятерки»
«Солнечная долина» примет первый Кубок России для особенных горнолыжников
24.01.2023
«Солнечная долина» приняла этапы Кубка России по сноуборду
23.01.2023
Насыщенный уик-энд в горах Челябинской области
10.12.2022
"Ребята обнимали и обнимали": школьники Ясиноватой покатались по горнолыжным трассам в Челябинской области
19.09.2022
Дети из Донбасса посетили миасский горнолыжный курорт
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023