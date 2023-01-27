«Солнечная долина» примет первый Кубок России для особенных горнолыжников

В Челябинской области впервые состоится Кубок России по горнолыжному спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования примет – с 31 января по третье февраля – горнолыжный курорт Миасса «Солнечная долина».

В Кубке будут участвовать спортсмены из десяти регионов страны: Московской, Новосибирской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской областей, Камчатского края, Республики Башкортостан, Карелии и Удмуртии, Санкт-Петербурга.

Сборную Южного Урала представят спортсмены Анастасия Аксенова, Никита Исаев, Сергей Моисеев (тренеры - Владимир Мельнов и Ольга Борщева), Леонид Карабицкий (тренеры – Людмила и Вадим Коротковы), Анна Горшкова (тренер – Андрей Стариков).

Анастасия, Никита и Сергей в настоящее время находятся на единой специальной олимпиаде в Казани и успешно выступили в дисциплинах «Супергигант», «Гигант-слалом» и «Слалом». Анастасия Аксенова стала абсолютной чемпионкой и завоевала золотые медали во всех трех дисциплинах.

«Это отличная новость, ребята много тренировались. Анастасия начинала заниматься как обычный новичок, по программе «Лыжи мечты», а теперь она выступает на Олимпиаде и завоевывает золотые медали. Горнолыжный спорт помог ей стать увереннее, социализироваться. Важно, чтобы в каждом регионе дети с особенностями могли свободно заниматься горными лыжами. Я выражаю благодарность горнолыжному курорту «Солнечная долина» - это наш «домашний» курорт, здесь мы постоянно тренируемся, здесь есть все условия», - отметил Владимир Мельнов, тренер Анастасии.

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Организаторами Кубка являются Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и его областное отделение, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.