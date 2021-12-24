24.12.2021
Прокуратура через суд обязала администрацию Трехгорного реконструировать опасный мост
24.12.2021
«Циклон-2021»: южноуральские силовики обезвредили условных террористов на челябинском автовокзале
24.12.2021
В Уйском районе будут судить местного жителя, убившего младенца
24.12.2021
Сотрудница копейской колонии стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою
24.12.2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина
24.12.2021
ММК внедряет передовую систему инвентаризации запасов угля и железнорудного сырья
Сотрудница копейской колонии стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021