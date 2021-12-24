Сотрудница копейской колонии стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №6 Копейска (Челябинская область) Ирина Алексеева стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, чемпионат проходил с 16-го по 19-е декабря в Орле. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены и спортсменки – 271 человек из 49-ти регионов страны.

Ирина Алексеева показала на чемпионате высший пилотаж. Единоборствами девушка увлекается с детства, рукопашным боем занимается с 2014-го года. Тренеры сразу поняли, что она и талантлива, и бойцовским духом обладает. Остальное сделали упорные тренировки.

В уголовно-исполнительной системе Челябинской области Ирина служит с 2015-го года. В числе ее личных достижений - общественное признание: в 2020-м году она стала дипломантом премии «Щит и роза» в номинации «За высокие спортивные достижения».