Спасибо «Демографии»: челябинская спортшкола по волейболу обзавелась новым инвентарем

Челябинская спортшкола №12 по волейболу обзавелась новым инвентарем и спортивной формой и получила денежные средства на транспортные расходы для участия в состязаниях на общую сумму около 2,1 миллиона рублей.

Все эти приобретения стали возможны благодаря национальному проекту «Демография».

Отметим, у данной волейбольной спортшколы богатая история. В стенах учреждения воспитали не одного выдающегося спортсмена. В их числе и олимпийская чемпионка Светлана Никишина, и призёр чемпионатов мира и Европы Александр Соколов, и чемпионка мира Ирина Бильмаер.

Успехов добиваются и нынешние воспитанники спортивной школы. За прошедший соревновательный сезон юные волейболисты стали участниками множества состязаний и вошли в ТОП-10 лучших спортсменов страны. Воспитанники учреждения регулярно выезжают на соревнования регионального и федерального уровней: первенство УрФО, чемпионат Челябинской области, первенство России.

«Сыгранность команды формируется достаточно продолжительное время, поэтому важно регулярно выезжать на соревнования, чтобы оттачивать свое мастерство, заявлять о себе. В следующем сезоне работа в этом направлении и поддержка юных спортсменов будет продолжена», - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников.