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Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?
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В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка
07.09.2023
Спасибо «Демографии»: челябинская спортшкола по волейболу обзавелась новым инвентарем
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Виртуальный концертный зал открылся в Златоусте
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Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс
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Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток
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Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
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Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
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Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
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