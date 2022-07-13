Спортивный праздник в Златоусте украсит ватерпольный турнир

К 120-летнему юбилею Златоустовского металлургического завода (Челябинская область) в муниципалитете готовится большой семейный спортивный праздник, в программу которого войдут соревнования по четырем видам спорта.

Состязания состоятся на стадионе «Металлург» и в Центре Олимпийской подготовки «Уралочка» Златоуста. Клуб «Динамо-Уралочка» выставляет на ватерпольный турнир сразу три команды девушек, в том числе и всех участников сборных России: национальной, молодежной и юниорской.

Соперничать с женскими коллективами будет мужская команда из Челябинска. Изюминкой ватерпольного турнира при подходящей погоде станут матчи на открытой воде. Клуб «Динамо-Уралочка» подготовил площадку для водного поло на городском пруду Златоуста и уже провел несколько тренировок.

Программа соревнований:

15-17 июля - водное поло;

15 июля - плавание;

16 июля - легкая атлетика;

16-17 июля - мини-футбол.

Торжественное открытие соревнований состоится в ЦОП «Уралочка» 16 июля в 14 часов.