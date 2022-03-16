Спортсменка из Миасса завоевала первое место на чемпионате России по фристайлу

В Миассе (Челябинская область) на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» проходит чемпионат России по фристайлу. Уроженка этого города Александра Глазкова завоевала первое место.

Весь пьедестал среди женщин заняли спортсменки из Челябинской области, представители спортивной школы «Старт». Первое место у Александры Глазковой, второе у Екатерины Селезневой, третье место за Екатериной Ефремовой.

Напомним, Александра Глазкова в этом сезоне дебютировала на Олимпийских играх в Пекине, где стала одной из самых юных спортсменок, ей всего 15 лет. Затем она продолжила тренировки и начала подготовку к чемпионату России и первенству мира. Тренировки спортсменка начала в Миассе, на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Среди мужчин на стартах в Миассе первым стал Владимир Иванов, второе место занял Федор Муралев из Москвы, третье место занял южноуралец – Леонид Фролов, представитель спортивной школы «Старт».

«Сегодня в Миассе на базе горнолыжных курортов «Солнечная долина» и «Райдер» создали прекрасные возможности для тренировок не только детей, но и мастеров фристайла и сноуборда, построены лучшие в России трассы слоуп –стайл, ски-кросс и хаф-пайп. Закладка своеобразного фундамента для рождения будущих чемпионов начались со строительства спортивных объектов и сегодня наши воспитанники на российских и мировых пьедесталах», – говорит главный тренер сборной области по фристайлу Вадим Коротков.

«В этом непосредственная заслуга Правительства Челябинской области. Ведь многие будущие чемпионы начинали свой путь с простого урока здоровья –сноуборд и горные лыжи. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично инспектировал строительство трассы ски-кросса, благодаря такому подходу мы намечаем большие планы по развитию спорта в Миассе»,- сообщил председатель федерации фристайла Челябинской области Олег Сиротин.