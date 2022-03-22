Спортсменки мини-футбольного клуба «ЧелГУ» впервые за всю историю признаны одними из лучших в России

Спортсменки мини-футбольного клуба «ЧелГУ» впервые за всю историю челябинского женского мини-футбола стали призерами финала Первой лиги чемпионата России.

Финальный турнир состоялся в Екатеринбурге. Уступив лишь двум сильнейшим командам из Екатеринбурга - «ВИЗ-Синара-Д» и ЖМФК «Файтерс» - футболистки Челябинского государственного университета заняли третье место. До сих пор никто в регионе не поднимался так высоко.

Чтобы попасть в финал соревнований Урал и Западная Сибирь, МФК «ЧелГУ» завоевали первое место в Челябинской области.

Также по итогам трех дней турнира Юлия Чехлатая признана лучшим бомбардиром.