Театральные работники Челябинской области сыграют в мини-футбол

Работники театров Челябинской области сыграют в мини-футбол. Турнир по случаю закрытия театрального сезона 2020-2021 состоится на стадионе «Центральный» в понедельник, 21-го июня, в десять часов.

В этот день на поле выйдут шесть команд: Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Михаила Глинки; Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова; Челябинского государственного молодёжного театра; Челябинского государственного драматического камерного театра; Нового художественного театра и Верхне-Уфалейского театра «Вымысел».

Чемпионат будет проводиться при профессиональном судействе. Команды сыграют два тайма по десять минут. Также в рамках турнира состоится конкурс на лучшую группу болельщиков.

Организатором традиционного состязания по мини-футболу среди театральных работников выступило Челябинское отделение Союза театральных деятелей России.

Турнир состоится при поддержке министерства культуры, министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области».