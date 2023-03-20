20.03.2023
Южноуральских ветврачей будут судить за получение взяток
20.03.2023
Обновленная «Студия 22» приглашает челябинцев на квартирник с джемом
20.03.2023
Южноуральцы отправили участникам СВО спецоборудование и письма детей
20.03.2023
В Челябинской области назвали самые популярные свадебные даты 2023-го
20.03.2023
В Челябинске влюбленные смогут жениться в городских парках
20.03.2023
Хотел устроиться сиделкой: житель Череповца ограбил старушку в Челябинской области
Технологические новинки и VR показали на инклюзивном турнире в Москве
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023