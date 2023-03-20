Технологические новинки и VR показали на инклюзивном турнире в Москве

В Москве 16 марта прошёл международный турнир-дуатлон по классическому и интерактивному футболу – соревнованию на приставках PS 4. На турнире показали последние технологические новинки и дополненную реальность.

Турнир «Россия-Африканские страны для детей, подростков и молодёжи с НЕограниченными возможностями» собрал известных российских спортсменов, юных футболистов из Москвы, Московской области и ДНР, а также представителей сборной РУДН и африканского Чада. В матчах участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.

Российские компании, фонды, общественные деятели, политики и киберспортсмены объединились, чтобы помочь детям и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья. Гостями турнира стали представители Госдумы и Совета Федерации, правительства России и Москвы, посольств африканских государств.

В холле крытого спорткомплекса ЦСКА организовали выставку технологических новинок, робототехники, VR-технологий и 3D-сканирования. А VR-художница прямо во время матчей показала, как создаются картины в дополненной реальности.

Президентская библиотека продемонстрировала свою новую электронную коллекцию, посвящённую взаимодействию России и Африки в XIX-XX веке, в том числе историю развития спорта в двух странах. Участники смогли побывать на виртуальных квестах, посвящённых Куликовской битве и путешествию Крузенштерна.

На концертных площадках турнира выступили творческие коллективы России и стран Африки, а также одаренные дети с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие было организовано АНО «Уникальный мир» при поддержке Федерации компьютерного спорта России и Российского Футбольного Союза.