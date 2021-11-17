17.11.2021
ПАО «ММК» проведет на Банном конференцию по программной роботизации
17.11.2021
Теннисист из Челябинска завоевал бронзу Всероссийского турнира
17.11.2021
На Акакуле рыбак на мотобуксировщике провалил под лед и утонул
17.11.2021
Центральную усадьбу и Черную скалу «Таганая» свяжет лыжня
16.11.2021
В Челябинской области часть ковидных коек вернут в плановую помощь
16.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 ноября
Теннисист из Челябинска завоевал бронзу Всероссийского турнира
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021