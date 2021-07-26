Теннисистка из Челябинска выбыла из борьбы за медали Олимпийских игр

На олимпийском турнире в Токио среди женщин в одиночном разряде прекратила борьбу за медали челябинка Екатерина Александрова. В 1/16 финала она уступила в двух сетах Наде Подорошке из Аргентины – 1:6 и 3:6, выбыв из борьбы за медали.

Для выявления победителя в матче соперницам потребовалось сыграть 1 час и 14 минут. У россиянки игра не сложилась: за это время Александрова ни разу не подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт.

Таким образом, в женской одиночной сетке на Олимпиаде осталась только одна представительница России – Анастасия Павлюченкова, которая сыграет в третьем круге соревнований.

Напомним, ранее из борьбы за медали выбыл южноуральский бадминтонист Владимир Иванов. В мужском парном разряде российский дуэт не смог одержать верх над соперниками из Японии, потерпев второе поражение на групповом этапе олимпийского турнира по бадминтону в Токио. Таким образом Владимир Иванов / Иван Созонов потеряли шансы на выход в плей-офф.

В заключительном матче группового этапа российская команда сыграет с соперниками из Нигерии. Однако эта игра уже не имеет большого турнирного значения. В следующий раунд проходят спортсмены из Японии и Дании.

А вот челябинка Татьяна Минина стала обладателем серебряной медали Олимпийских игр, проиграв американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.