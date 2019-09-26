«Трактор» пока не может выиграть на своем льду в новом сезоне КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашнем льду крупно уступил казанскому «Ак Барсу». В воротах «черно-белых» побывало шесть безответных шайб.

Ко второй серии домашних матчей «Трактор» подошел, вернувшись из самого затяжного турне. Из восьми матчей на выезде «черно-белые» победили в пяти и привезли в Челябинск 10 очков.

В первом матче домашней серии челябинцы уступили нижнекамскому «Нефтехимику» с минимальным счетом 1:2. Матч с казанским «Ак Барсом» оказался настоящим разгромом для нашей команды. Уже в первом периоде казанцы обеспечили себе победу, отправив в ворота челябинцев четыре безответные шайбы. Во втором периоде «черно-белые» еще дважды пропустили и уже не смогли переломить ход этой встречи. 0:6 – крупное поражение «Трактора». На своем льду в новом сезоне челябинская команда еще не разу не побеждала.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками и поблагодарить. Болельщики до конца болели, гнали команду вперёд. И могу сказать, что мы играли до конца, несмотря на ситуацию на поле, на табло, несмотря на счёт. Ребята играли до конца. Это наше состояние сейчас после поездки, мы будем из него выходить. Нам надо это перебороть, через это пройти. Надо найти способ и выйти, выиграть следующий матч дома. Мы в долгу перед болельщиками», - сказал после матча главный тренер «Трактора» Петерис Скудра.

«Металлург» на своем льду проиграл «Барсу» из Казахстана – 1:3. Заброшенной шайбой в составе сталеваров отметился Павел Дорофеев. Следующий матч магнитогорцы проведут на выезде. 28 сентября им предстоит встреча с «Витязем».

«Трактор» продолжит домашнюю серию матчей. 27 сентября «черно-белые» ждут в гости казахстанский «Барыс».

Фото: ХК «Трактор»