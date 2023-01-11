11.01.2023
Холодный антициклон покидает Челябинскую область
11.01.2023
Сегодня - пятый день рождественских святок
11.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 января (18+)
11.01.2023
Фальсификаторов масла в Челябинской области выявил искусственный интеллект
11.01.2023
В Чесменском районе сиротам выдали квартиры с утеплением коробками из-под сока
11.01.2023
Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами
У спортивной школы по футболу Челябинской области новый статус
26.08.2022
Анна Кодина назначена первым замминистра спорта Челябинской области
23.05.2022
Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023