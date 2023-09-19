Участниками «Кросса нации» стали более десяти тысяч жителей Челябинской области

Челябинская область присоединилась к Всероссийскому дню бега. В 43 муниципалитетах региона прошли массовые забеги, в которых приняли участие школьники, студенты колледжей и ВУЗов, сотрудники предприятий, спортсмены и любители здорового образа жизни всех возрастов. По подсчетам организаторов, в грандиозном спортивном празднике приняли участие 10 тысяч 665 южноуральцев и гостей региона.

Самый масштабный старт состоялся в Челябинске, в лесопарковой зоне за стадионом имени Елены Елесиной, где организаторы зарегистрировали почти шесть тысяч человек. Самому юному челябинцу, пробежавшему дистанцию «Кросса нации», исполнилось всего четыре года, а самым опытным спортсменом стала 91-летняя Алевтина Федоровна Соболева, которой управление физической культуры и спорта города Челябинска вручило специальный памятный подарок.

Все участники традиционного массового забега пробежали единую дистанцию. В этом году её протяженность составила два километра и 23 метра ― ежегодно расстояние увеличивается ровно на один метр. Всероссийский забег «Кросс нации» проводится в нашей стране с 2004 года.

В торжественной церемонии открытия «Кросса нации» приняли участие начальник отдела физической культуры и массового спорта Минспорта Челябинской области Наталья Александрова и руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий Челябинской области Елена Еремеева.

«”Кросс нации” ― социально значимое событие общероссийского масштаба, целью которого является пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян и, прежде всего, молодежи, ― поясняют организаторы мероприятия. ― Спортсмены продемонстрировали целеустремленность и отличную физическую подготовку, все участники забега зарядились бодростью и хорошим настроением».

В массовых забегах приняли участие команды от каждого из семи районов Челябинска, дружно стартуя друг за другом с небольшой разницей во времени. Условия участия в беговом празднике «Кросс нации» ― самые демократичные: не требуется ни оплаты взносов, как на большинстве спортивных любительских забегов, ни предварительной регистрации. Получить манишку с заветным номером участника все желающие могли непосредственно перед стартом. Уровень физической подготовки и возраст тоже не столь важны, ведь главное ― это позитивные эмоции от участия в совместном спортивно-оздоровительном событии, а несложная дистанция в два километра по силам каждому.