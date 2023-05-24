24.05.2023
Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске
24.05.2023
«Добрые друзья» снова подарят особенным детям незабываемое лето в стиле ROCK
24.05.2023
Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях
24.05.2023
В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год
24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
24.05.2023
Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер
Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске
23.05.2023
Осужден подпольный оружейник из Чебаркуля, задержанный ФСБ
23.05.2023
Вымогатели денег у военнослужащих, задержанные ФСБ, отправились в колонию
19.05.2023
Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд
19.05.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала четыре подпольные мастерские
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023