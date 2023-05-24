Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске

В Челябинске стартовали чемпионаты органов безопасности в Уральском федеральном округе по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и служебному двоеборью, посвященные 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В столицу Южного Урала съехались семь спортивных команд, представляющих все субъекты УрФО. В течение двух дней спортсмены будут соревноваться в меткости стрельбы и беге.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия и служебное двоеборье являются служебно-прикладными видами спорта и используются для подготовки сотрудников органов безопасности, а также их профессионального совершенствования.