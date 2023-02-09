В Челябинск прилетел «Царь воды»

В Челябинске приземлился самолет с известными российскими пловцами Александром Поповым и Владимиром Сельковым. Спортсмены станут гостями Кубка Александра Попова по плаванию, который пройдет с десятого по 12 февраля в бассейне «Строитель».

В статусных соревнованияя пловцов примут участие сильнейшие юноши и девушки из 50 регионов России. Всего ожидается более 700 спортсменов и тренеров.

В рамках турнира пройдут не только соревнования, но и мастер-классы на воде для тренеров и спортсменов от известных пловцов.

Отметим, что Александр Попов является четырехкратным олимпийским чемпионом, а Владимир Сельков – трехкратным серебряным призёром Олимпийских игр.