В Челябинске фасад спортшколы украсили граффити с фотофинишем марафонца Леонида Мосеева

Фасад школы олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике украсили граффити с фотофинишем легендарного марафонца Леонида Николаевича Мосеева.

Спортшкола №2 по легкой атлетике носит имя прославленного южноуральца Леонида Моисеева. Идею граффити воплощали молодые художники, а последние штрихи нанесли юные воспитанники школы и сам Леонид Николаевич. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Леонид Моисеев – южноуральский легкоатлет, чемпион Европы в марафоне 1978 года, заслуженный мастер спорта и почетных гражданин Челябинска.

В 1969 году окончил среднюю школу в поселке Вахрушево. В старших классах тренировался у Владимира Неделичева.

Первый раз Леонид пробежал марафон на Спартакиаде в 1975 году и занял там второе место. На Олимпийских играх в Монреале в марафоне Леонид занял седьмое место, второе место в марафоне в Фукуоке.

В 1977 Мосеев занял третье место на Кубке Европы на дистанции 10 000 метров. В том же году на Универсиаде он выиграл золотую и бронзовую медаль в беге 10 000 и 5000 метров.

В 1977 и 1979 годах в командном зачете он выиграл бронзу, а в 1980-ом в индивидуальном зачете стал 7-м. На московской Олимпиаде в марафоне Моисеев занял пятое место.

На своём последнем соревновании — чемпионате Европы в 1982 году онс тсал 16-ым.

С 1985 года работает тренером в спортобществе Динамов, с 1999 года в СДЮСШОР № 2 по легкой атлетике имени Мосеева.