В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»

В Челябинске на новой набережной Первого озера рядом со спортшколой «Алмаз» по-спортивному отметили праздник «День бокса Южного Урала». Организаторы приготовили несколько спортивных и интерактивных площадок, развлекательную программу и мастер-класс.

Под открытым небом ведущие спортшколы региона (из Челябинска, Копейска, Южноуральска, Златоуста и Миасса), которые активно развивают бокс, представили свои стенды и ответили на все вопросы гостей.

В празднике приняли участие губернатор, председатель Наблюдательного совета Федерации бокса Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и президент международной ассоциации бокса (IBA), президент Федерации бокса России Умар Кремлев.

Алексей Текслер и Умар Кремлев пообщались с юными боксерами и тренерами, посетили выставку спортивных школ бокса в Челябинской области, официально открыли праздник. «Бокс активно развивается в регионе. В Челябинске появилась новая точка притяжения со спортивным уклоном. Я думаю, и спортсменов прибавится, потому что есть возможность заниматься на открытых площадках. Мы и дальше будем развивать этот проект», – отметил Алексей Текслер.

Умар Кремлев поблагодарил главу региона и Федерацию бокса Челябинской области за большое внимание к развитию бокса. «Челябинск всегда был кузницей чемпионов. Челябинские боксеры показывают себя не только на всероссийских турнирах, но и на международной арене. Радует, что бокс в регионе развивается, боксеры участвуют в жизни города и области», – добавил Умар Кремлев.

В рамках спортивного праздника около 300 юных боксеров, воспитанников школ бокса региона, приняли участие в мастер-классах с членами сборной Челябинской области, призерами чемпионата России 2022-2023 года, а также приглашенным боксером-участником чемпионата мира по боксу.

Чемпион мира Марк Петровский и призер чемпионата мира-2023, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян поделились с молодым поколением спортсменов секретами мастерства, а затем раздали автографы для всех желающих, сообщили в областной Федерации бокса. Специальные гости провели открытую тренировку для всех желающих.

«Приятно видеть горящие глаза ребят. Они занимаются правильным и хорошим делом. Пусть не все из них станут чемпионами, но бокс поможет воспитать в них сильных и уверенных в себе людей», - считает Марк Петровский.

«Мне всегда радостно и приятно быть на таких мероприятиях. Сегодня для всех нас большой и праздничный день. Хочу пожелать всем южноуральцам быть на высоте, уметь держать удар и вести активный образ жизни. Занимайтесь боксом, друзья!», - добавляет Эдмонд Худоян.

Алексей Текслер и Умар Кремлев вручили ключи от новой квартиры титулованному боксеру из Златоуста, призеру чемпионата мира, пятикратному чемпиону страны Эдмонду Худояну.

Губернатор также вручил удостоверения и значки «Мастер спорта» трем южноуральским спортсменам: Ивану Лузину (Миасс, победитель Танкограда 2023), Егору Горбушину (Челябинск, победитель Спартакиады учащихся 2022) и Кириллу Плишкину (Копейск, победитель Спартакиады учащихся 2022).

«Но сегодня здесь не только спортивный праздник. Впервые на Первом озере появилась благоустроенная территория. Судя по отзывам, она уже полюбилась жителям. Наша челябинская федерация бокса проявила инициативу создания набережной. И мы продолжим развивать это красивое место», - рассказал Алексей Текслер.

Территория возле Центра бокса «Алмаз» и побережья Первого озера заметно преобразилась. Здесь появились беговые дорожки, тренажеры, площадки для игровых видов спорта, установлено освещение, высажены сотни деревьев. В планах – обустройство песчаного пляжа, лодочной станции и пирса. Рядом с школой «Алмаз» появится целый спортивный городок с двухэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом и общежитием для спортсменов.

В завершении Алексей Текслер и Умар Кремлев дали старт проекту «Бокс в школу» и посмотрели онлайн-урок по боксу.

«Такие события нам очень нужны. Для развития и популяризации здорового образа жизни. Верю, что дети, которые сегодня пришли на праздник, полюбят бокс и придут в легендарный зал «Алмаз», чтобы стать новыми чемпионами», - подытожил губернатор.