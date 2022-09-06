В Челябинске озеро Смолино раскрасили белые паруса

В Челябинске в минувшие выходные, 3 и 4 сентября, прошел чемпионат города по парусному спорту в классе SB 20.

Для многих яхтинг (или парусный спорт) - это увлекательные путешествия по морю или тихие романтические прогулки под луной, как показывают в кино. А на самом деле яхтинг - это прежде всего гонки, ведь торговые суда, первыми пришедшими в порт, могли продать привезенный товар подороже, да и поиск пиратов, некогда грабивших торговые суда, сделали это увлечение спортивным.

И в прошедшие выходные в акватории озера Смолино можно было увидеть азарт гонок, которые увлекли своей зрелищностью и невероятной динамикой. В гонке приняло участие 15 команд. Кроме челябинских спортсменов, в гонке приняли участие спортсмены из Екатеринбурга, Миасса, Озерска, Снежинска и даже Тюмени.

«Если принять во внимание, что в Екатеринбурге недавно на Кубке России было представлено 18 команд, то для нас показатель в 15 команд-участниц очень хороший», - отметил главный судья соревнований Валерий Созыкин.

Гонки проходили в формате windward-leeward. Выставляется специальная дистанция, обозначенная буйками, по форме напоминающая петлю или трапецию. Как правило, спортсмены стартуют против ветра, несколько раз огибают буйки, спускаясь по ветру и снова поднимаясь против ветра. Такой вид гонок чем-то напоминает кольцевые автогонки. Стартует сразу много яхт, а побеждает та, что приходит первой.

«Когда ветра больше – это всегда динамичнее, интереснее, все быстро происходит. Порывы быстро приходят, направление ветра быстро меняется. А для команды – это возможность показать тактические моменты. Например, мы ушли со старта всему флоту под корму, а вышли на верхний знак первыми», - рассказала одна из участниц регаты Светлана Подшивалова.

Лодки, которые участвуют в таких гонках, часто не обладают даже минимальными удобствами. На этот раз в гонках участвовал монофлот. То есть яхты или одинаковы, или практически идентичны друг другу. Сами спортсмены утверждают, что когда нет неравенства яхт, то рассчитывать можно только на мастерство команды и тогда гонка становится намного интереснее.

За два дня соревнований было запланировано и пройдено 18 гонок, но так как регата была в формате гонок с пересадкой - экипажи менялись местами и зачет шел по 7-ми гонкам.

Победителями чемпионата стала команда из Челябинска. Как отметил главный судья соревнований – это команда со стажем, команда старых друзей. Друзья, которые занимались много-много лет назад и решили вспомнить, как это было когда-то. Капитан – Дамир Губайдуллин, матросы - Сергей Николаев (тренер спортивной школы по парусному спорту) и Павел Созыкин (мастер спорта Международного класса, (14 кратный) Чемпион России), призер чемпионатов мира и Европы.

Фоторепортаж чемпионата смотрите тут.