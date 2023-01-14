14.01.2023
В Челябинске выявляют поддельные купюры: как распознать фальшивку
14.01.2023
Смертельная авария в Златоусте
13.01.2023
В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
13.01.2023
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
В Челябинске проходят первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике
24.08.2022
В Челябинске стартует Всероссийская спартакиада по легкой атлетике
21.08.2022
Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон
06.06.2022
В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования
18.08.2021
Пять южноуральских спортсменов выступят на Паралимпиаде в Токио
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023