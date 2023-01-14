В Челябинске проходят первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике. В них принимают участие лучшие спортсмены «королевы спорта».

В соревнованиях, которые продлятся до 15 января в легкоатлетическом манеже УралГУФК, принимают участие более 1000 легкоатлетов из всех регионов Уральского федерального округа.

21 января в этом зале состоится мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжам в высоту и с шестом, который также соберет самых перспективных спортсменов и признанных звезд российской легкой атлетики. Турнир пройдет в 41-ый раз и в числе первых откроет новый легкоатлетический сезон.

«Во многом благодаря этим соревнованиям в Челябинской области выросло много известных прыгунов в высоту и с шестом, которые завоевывали медали на российских и международных аренах: олимпийская чемпионка Елена Елесина, вице-чемпион Европы Тимур Моргунов, чемпион Европы среди юниоров Никита Анищенков, Светлана Лаврова, чемпионы России Дмитрий Стародубцев и Алексей Крысин, Марина Доронина, Артем и Дмитрий Купцовы, - отметили в федерации легкой атлетики Челябинской области.

Формат проведения соревнований позволяет молодым и начинающим спортсменам принять участие в соревнованиях, а после посмотреть на выступления именитых участников.