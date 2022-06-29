В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу

Челябинская область с первого по четвёртое июля впервые будет принимать чемпионат России по дартсу.

Соревнования состоятся в дисциплине американский крикет среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области. По данным ведомства, заявки на участие подали 250 человек из 50 регионов страны.

Церемонии открытия состоится второго июля в 13:00 в универсальном спортивном зале ЧРО общества «Динамо».

Отметим, что чемпионаты по дартсу стали организовывать с 1990 года. Все прошедшие годы в качестве площадки выбирали Москву или Санкт-Петербург. В этом году Челябинск удостоился чести проведения знаковых соревнований.