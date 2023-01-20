В Челябинске пройдет «Спортивная студенческая ночь»

Челябинская область присоединится к общероссийской акции «Спортивная студенческая ночь», посвященной Татьяниному дню.

Активисты-спортсмены соберутся на акцию 25 января в Ледовом дворце «Уральская молния». В программе - массовое катание на коньках, большая развлекательная программа, интерактивные площадки и призы.

В рамках фестиваля, как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне, пройдет чествование тренеров и председателей спортивных клубов образовательных организаций высшего образования Челябинской области, награждение победителей и призеров Универсиады 2021-2022 учебного года.