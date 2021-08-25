В Челябинске пройдет волейбольный турнир памяти председателя ЗСО Виктора Давыдова

Турнир по волейболу памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Федоровича Давыдова состоится в Челябинске с 27 по 29 августа.



Турнир памяти Виктора Федоровича Давыдова — традиционное волейбольное мероприятие для конца лета. Эти соревнования проводятся уже в 15-ый раз и открывают новый волейбольный сезон.



В турнире помимо хозяев, волейболистов челябинского «Динамо», участие примут «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), ВК «Тюмень», а также «Магнитка» из Магнитогорска.



В первый день соревнований хозяева, ВК «Динамо» сыграют с командой из «Тюмени». Также запланировано торжественное открытие турнира.



Зрители на матчи будут допускаться только при наличии индивидуальных средств зашиты органов дыхания.

Напомним, что Виктор Федорович Давыдов родился в Челябинске в 1949 году. Он играл в волейбол и выступал за сборную Челябинской области. Он имел все шансы стать профессиональным спортсменом, но судьба распорядилась иначе. Виктор Федорович стал крупным промышленным деятелем, а затем и политиком.

В 1974 году после окончания Челябинского политехнического института получил распределение на Симский машиностроительный завод, прошел трудовой путь от мастера до генерального директора предприятия.

В 1995 году Виктор Федорович был избран председателем Челябинской областной думы, затем Законодательного Собрания области. В течение десяти лет возглавлял областной парламент. В июне 2005 года жизнь Виктора Федоровича трагически оборвалась.

В память о Викторе Давыдове в Челябинской области ежегодно проводятся турниры по волейболу, гандболу и турнир по шахматам.