03.08.2023
В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал
03.08.2023
В Челябинске задержаны двое несовершеннолетних, избивших и ограбивших мужчину
03.08.2023
В Ленинском районе полицейские задержали юношей, совершивших разбойное нападение
03.08.2023
В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная
03.08.2023
Убийца беременной челябинки оказался шизофреником
03.08.2023
В Челябинске состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
В Челябинске состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
Вечером четвертого августа закроют движение трамваев по улице Цвиллинга
31.07.2023
Четвертого августа в Челябинске пройдет благотворительный забег «Достигая цели!»
11.07.2022
В Челябинске в честь Дня железнодорожника пройдет благотворительный забег
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023