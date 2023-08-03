В Челябинске состоится благотворительный забег «Достигая цели!»

В Челябинске в пятницу, четвертого августа, состоится ежегодный благотворительный забег «Достигая цели!».

Яркое спортивное событие, организатором которого является ЮУЖД, примет физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив».

Для подготовки и проведения стартов четвертого с 19.20 до 21.30 будет частично перекрыто движение по улицам Цвиллинга, Евтеева и Перовской.

Также по улице Цвиллинга с 19.00 до 21.30 закроют движение трамваев.