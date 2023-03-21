В Челябинске состоялся турнир по борьбе, посвящённый герою спецоперации

В Металлургическом районе южноуральской столицы прошёл борцовский турнир. Соревнования были посвящены памяти героя специальной военной операции по защите Новороссии, сержанту 30-го отдельного разведывательного батальона Умедджона Давлатова, посмертно награждённому орденом Мужества.

В открытом турнире по грэпплингу приняли участие более 150 спортсменов различных возрастных категорий. Данный вид единоборства представляет собой некий тандем разных борцовских техник, но с максимальным акцентом на болевые приёмы, на сдачу соперника.

На торжественном открытии турнира присутствовали депутаты Челябинской городской Думы, районного Совета депутатов, представители таджикской диаспоры и другие почётные гости.

– С Умедджоном Давлатовым я был знаком со времени занятия борьбой в спортивной школе. Знал его как честного и порядочного человека. Он проявил себя как настоящий патриот. Я рад, что турнир, посвящённый его памяти, стал традиционным. Спасибо всем, кто принял участие в организации мероприятия. Мы сделаем всё возможное, чтобы соревнование и в дальнейшем проходило на высоком уровне. Отдельная благодарность старшему брату Умедджона – Исмату Давлатову, который также многое сделал для нашей страны. Именно он инициировал проведение турнира, - сказал председатель районного Совета депутатов, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Четвернин.

Депутат Челябинской городской Думы Денис Лапотышкин отметил отличную организацию мероприятия, которое несёт в себе так необходимую сейчас положительную идею и воспитывает патриотов нашей Родины.

– Я могу сказать от себя лично, как от депутата городской Думы, и от фракции «Единая Россия», что мы готовы поддержать такое хорошее начинание, - сказал Денис Лапотышкин.

Организатор турнира Герман Сафарходжаев рассказал о планах развития мероприятия:

– В этом году у нас стоит цель внести этот турнир в календарный план 2024 года, чтобы ежегодно проводить турнир, и соответственно, чтобы ребята за эти соревнования получали разряды.

Каждый из спортсменов, принявших участие в открытом турнире, продемонстрировал все свои навыки и умения, а лучшие из них получили памятные медали с изображением героя СВО.

В марте 2022 года Умедджон Давлатов в районе н.п. Козелец вытащил из зоны обстрела раненых командиров, оказал им первую медицинскую помощь и помог эвакуировать. Вернувшись, взял на себя командование взводом и продолжил выполнять поставленную задачу. Спустя два дня, у н.п. Богдановка, колона Умедджона попала в засаду. Герой первым обнаружил противника и открыл огонь. В результате боя, длившегося около трёх часов, враг был уничтожен. Умидджон получил два пулевых ранения, но из боя не вышел. Погиб от потери крови.