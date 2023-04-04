04.04.2023
В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
04.04.2023
Пассажиропоток на ЮУЖД в марте 2023 года вырос на 25,2%
04.04.2023
В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка
04.04.2023
Гибелью рыбака на озере Иртяш заинтересовался СК
04.04.2023
В Челябинской области растет потребность в профессиональных кадрах
04.04.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
11.03.2022
ФСБ предупреждает россиян о массовых провокациях и просит не поддаваться им
10.02.2022
ФСБ раскрыла личность украинца, который «минировал» российские города
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023