Сегодня, четвертого апреля, в Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою, посвященный 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Завершится он шестого апреля.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, в столицу Южного Урала съехались около 40 спортивных команд, представляющих все федеральные округа России от Калининграда до Сахалина. Соревнования пройдут на площадке Челябинского регионального общества ВФСО «Динамо», председателем которого является начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.

Судейская коллегия сформирована из специалистов из разных регионов страны. Главным судьей соревнований является вице-президент Общероссийской федерации рукопашного боя по Уральскому федеральному округу, президент федерации рукопашного боя Челябинской области, судья Всероссийской категории Розалин Насибуллин.

На чемпионате в память о российском спортсмене Юнусе Гусейнове учрежден специальный приз, который получит победитель в весовой категории до 73 кг. Старший прапорщик УФСБ России по Республике Дагестан Гусейнов погиб при исполнении служебных обязанностей в 2012 году в Махачкале. Он был награжден орденом Мужества (посмертно).