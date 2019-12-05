В Челябинске стартовал Всероссийский школьный турнир проекта Специальной олимпиады.

Дети с ограниченными возможностями по программе "юнифайт" состязались в подвижных играх и провели баскетбольный турнир.

Более полусотни ребятишек из трех дошкольных учреждений Челябинска, а также баскетбольные команды из городов Южного Урала, Хабаровска и Иваново стали участниками турнира Специальной Олимпиады России.

Соревнования проводятся в рамках программы "юнифайт, которая объединяет равное число спортсменов Специальной Олимпиады и людей, не имеющих задержки умственного развития. В челябинском Дворце пионеров и школьников юные спортсмены попробовали свои силы в "Веселых стартах", а те, кто постарше - сразились в баскетбольном турнире

- Проект «юнифайт в школе» Спецолимпиады России реализуется в шести регионах страны, в том числе, и Челябинской области. И мы не просто проводим такие турниры в различных городах, но и помогаем школьным, дошкольным образовательным учреждениям приобретать специальный инвентарь, оборудование. Здоровые дети соревнуются вместе с детьми с ограниченными способностями. В таких играх они поддерживают, заряжают, тянутся к друг другу. Это одна из эффективных форм социализации. То, что называют инклюзией, но только не за учебной партой, а во внеурочное время, на турнирах и состязаниях, таких, какие сейчас проводятся в Челябинске, - отметила первый заместитель Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью Специальной Олимпиады в России Мария Ракова.

Председатель Челябинского регионального отделения Специальной Олимпиады России» Александр Галкин подчеркнул, что южноуральские спортсмены в этом году внесли весомый вклад в общую победу сборной России на Всемирных играх в Объединенных Арабских Эмиратах. В Челябинской области соревнования Спецолимпиады проходят по более, чем по 20 видам спорта.