В Челябинске стартовали дополнительные продажи билетов на контрольные прокаты фигуристов сборной России

В Челябинске улучшение эпидемиологической обстановки позволило увеличить общее количество зрителей на трибунах на контрольных прокатах российских фигуристов.

Дополнительные билеты на мероприятие поступят в продажу в несколько этапов в течение недели.

Билеты контрольные прокаты продаются только на сайте: chel.kassy.ru. Стоимость билетов фиксированная и составляет 1200 рублей на первую часть программы и 1500 рублей – на вторую. Вход в ледовую арену «Трактор» будет осуществляться строго при наличии входного билета и защитной маски.

Уже сейчас некоторые недобросовестные сайты продают билеты на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию на коньках в Челябинске. При покупке билетов тщательно проверяйте всю информацию и детали. Не попадайтесь на уловки мошенников и покупайте билеты только у официального распространителя билетов.

Напомним, что мероприятие пройдет 11 и 12 сентября в ледовой арене «Трактор». Спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми будут выступать в новом, олимпийском, сезоне.

Планируется, что свои новые программы представят на суд зрителей и экспертов все ведущие спортсмены сборной России по фигурному катанию на коньках.

В прокатах планируется участие всех ведущих фигуристов нашей сборной. 11 сентября участники контрольных прокатов исполнят короткие программы (танцевальные дуэты – ритм-танец), 12 сентября – произвольные. Исполнению программ на публике будут предшествовать тренировки и консультации с судьями и техническими специалистами, которые оценят выступления и дадут рекомендации.