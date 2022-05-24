24.05.2022
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
24.05.2022
Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль
24.05.2022
Челябинский цинковый завод наращивает инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений
24.05.2022
Студотряды Челябинской области торжественно откроют летний трудовой сезон
24.05.2022
Итальянский журналист – о дискриминации русского языка
24.05.2022
Жителей Челябинской области приглашают на казачий фестиваль в село Травники
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
05.06.2019
Лучшие гимнасты России выступят в Челябинске на турнире «Орленок»
21.05.2019
В Челябинск снова слетятся гимнасты-«орлята» со всей страны
23.11.2018
В Челябинске пройдет российский турнир по спортивной гимнастике памяти Городецкого
09.07.2018
Солнечная гимнастка из Челябинска завоевала медали всех достоинств на ЧМ в Германии
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022