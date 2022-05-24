В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»

В Челябинске впервые состоятся детские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Урала». Состязания пройдут 28 и 29 мая в Спортивной школе олимпийского резерва №4. Участие в турнире примут 250 юных спортсменов Уральского федерального округа. Мальчики и девочки будут соревноваться по программам первого, второго и третьего юношеских разрядов, а также «Юный Гимнаст» и ГТО. Всего - 28 номинацией.

Почётными гостями соревнований станут двукратный серебряный призёр Олимпийских Игр, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы Виктория Комова и чемпион мира, призёр чемпионата Европы, участник Олимпийских Игр в Токио Владислав Поляшов.

«К нам часто приезжают чемпионы по спортивной гимнастике, и в этот раз Виктория Комова и Владислав Поляшов проведут разминку, поболеют за спортсменов, наградят победителей и призёров, раздадут автографы. Мы благодарны всем партнёрам и спонсорам, которые помогут подарить детям праздник», - рассказал председатель Федерации спортивной гимнастики города Челябинска, эксперт Общественной палаты Челябинской области Иван Новиков.

Организаторами «Кубка Урала» являются Федерация спортивной гимнастики города Челябинска и Спортивный центр SportGym.

Торжественное открытие соревнований состоится 28 мая в 14:00 по адресу: Свердловский проспект 84а/1. Вход свободный.