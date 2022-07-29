В челябинском Дворце спорта открыли теннисный зал

В Челябинске продолжается обновление дворца спорта «Юность». В отремонтированном здании открыли новый зал тенниса. Об этом сообщила в своём Телеграмм-канале мэр Наталья Котова. Первые занятия у юных теннисистов уже начались. По словам главы города, зал полностью оснащён на внебюджетные деньги - на средства, полученные от проведения концертов, выставок и аренды помещений взрослыми спортсменами-любителями.

«Специалисты уверенно называют этот зал лучшим в Челябинске», - отметила глава города.

Наталья Котова также сообщила, что в свободное время в новом зале смогут играть и взрослые, на коммерческой основе.

Также заметно обновилась учебно-тренировочная ледовая арена. До недавнего времени на её стенах сохранялось оформление ночного клуба. Теперь о существовавшем здесь развлекательном заведении уже ничего не напоминает.

«Со сменой руководства «Юности» внебюджетные денежные средства, как и положено, стали вкладываться в развитие дворца спорта», - подчеркнула Наталья Котова.