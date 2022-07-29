29.07.2022
В новолуние в библиотеке челябинцы учились загадывать желание
29.07.2022
Челябинка стала чемпионкой Евразии по конному спорту
29.07.2022
В челябинском Дворце спорта открыли теннисный зал
29.07.2022
Банк наказан за звонки тезке заемщика
29.07.2022
Упражнения средней сложности для ног
29.07.2022
Челябинский губернатор побывал в клинике для бездомных жителей
В челябинском Дворце спорта открыли теннисный зал
28.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
27.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
В микрорайоне Чурилово появится новая дорога
25.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022