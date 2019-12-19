В Челябинской области появится «Земский тренер»

Губернатор Челябинской области распорядился Челябинская область разработать программу «Земский тренер» по аналогии с программами «Земский Фельдшер» и «Земский учитель».

Соответствующую инициативу глава региона озвучил, сегодня, 19 августа, на заседании регионального правительства.

Алексей Текслер напомнил, что с 2020 года в регионе начнет действовать программа «Земский учитель», которая позволит привлечь квалифицированные педагогические кадры в малые города и сельские населенные пункты. Несколько лет действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», решая проблему дефицита медкадров.

«Давно назрела необходимость разработки программы “Земский тренер”», - подчеркнул Алексей Текслер и поручил своему первому заместителю Ирине Гехт приступить к разработке этой программы. Это программа позволит повысить уровень занятия физкультурой и спортом в регионе.

Кроме того, Алексей Текслер поручение заняться пришкольными стадионами. Глава региона напомнил, что в ближайшее время все учебные заведения должны перейти на обучение в одну смену. Во второй половине дня и по вечерам на школьных стадионах смогут заниматься не только дети, но и взрослые жители близлежащих к школе микрорайонов. В школах можно ввести ставку тренера, который будет организовывать занятия на пришкольных стадионах.

Кроме того, Алексей Текслер также посоветовал Ирине Гехт обратить внимание и на скандинавскую ходьбу, создав в регионе условия на занятие эти видом физкультуры.

На сегодня в области действуют 7893 спортивных сооружения, что составляет 50% от норматива.

В 2019 году из областного бюджета было выделено муниципалитетам более 38 миллионов рублей на привлечение 220 специалистов для работы в спортсооружениях по месту жительства. Принято решение об увеличении финансирования этого направления.

В настоящее время в регионе занимаются физкультурой и спортом 50% населения. Губернатор потребовал увеличить этот показатель до 70%.