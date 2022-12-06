В Челябинской области стартовала областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов

Сегодня, шестого декабря, дан старт областной зимней Спартакиаде детей-инвалидов в «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область). Первыми показали себя участники, выбравшие слалом-гигант.

Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 500 метров, один, два и три километра состоятся 13 декабря в 12:00 часов в Челябинске на муниципальной лыжной базе.

Среди участников - дети от десяти до 18 лет, имеющие отклонения по здоровью.