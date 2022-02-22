В Челябинской области стартует Всероссийская зимняя Универсиада

В Челябинской области 23-го февраля, сразу после Олимпийских игр в Пекине, стартует одно из самых важных спортивных студенческих событий страны – VII Всероссийская зимняя Универсиада.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», программа Универсиады включает в себя соревнования по шести видам спорта. С 23-го февраля по 20-е марта в Челябинской области будут проходить состязания в шорт-треке, керлинге и конькобежном спорте. Атлеты будут выходить на лед регионального центра спортивной подготовки по конькобежному спорту имени Скобликовой.

«Мы рады принять большой спортивный праздник, объединяющий сотни студентов со всей России, для которых спорт является неотъемлемой частью жизни. Южный Урал славится высоким уровнем организации крупных спортивных соревнований, поэтому мы обеспечим участникам Универсиады все условия для того, чтобы они смогли показать свои лучшие результаты и подарить болельщикам незабываемое спортивное зрелище», - рассказал министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Столица Южного Урала ожидает приезда свыше двухсот спортсменов. Для участников Универсиады будут созданы максимально комфортные условия: профессиональные площадки для стартов, беспристрастное судейство, удобное проживание, питание, трансфер, помощь волонтеров.

Помимо соревновательной части, Челябинск готовит яркую и красочную церемонию открытия спортивного студенческого праздника. Она состоится первого марта в полдень в ледовом дворце «Уральская молния». В этот же день свою соревновательную программу начнут конькобежцы. На участие в состязаниях заявились студенты более чем из 15-ти вузов 12-ти регионов страны.